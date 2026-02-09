Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer bei Unfall verletzt - mehrere Verstöße festgestellt

Möhnesee (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer wurde am Sonntagnachmittag (8. Februar) bei einem Verkehrsunfall am Möhnesee leicht verletzt. Seine Verletzungen waren am Ende aber nicht sein einziges Problem.

Der Jugendliche aus Arnsberg und ein 17-Jähriger, ebenfalls aus Arnsberg, fuhren mit ihren Rollern auf der Seestraße in Fahrtrichtung Delecke. In einer Linkskurve im Übergang zur Linkstraße verlor der vorausfahrende 17-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der hinter ihm fahrende 16-Jährige konnte ihm nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Sein Roller rutschte nach dem Sturz auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 32-jährigen Frau aus Möhnesee.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die beiden Arnsberger keinen Führerschein haben. Die Roller waren technisch verändert und verfügten über keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Polizei stellte die Zweiräder sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell