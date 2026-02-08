POL-SO: Warstein - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Warstein (ots)
Der seit dem 07.02.2026 vermisste 34-jährige Marvin R. aus Warstein ist am heutigen Tag unversehrt zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder des Vermissten zu löschen. (RS)
