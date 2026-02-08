POL-SO: Warstein - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Warstein (ots) - Seit dem Abend des 07.02.2026 wird aus der LWL Klinik in Warstein der 34-jährige Marvin R. vermisst. Der Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben: - 190 cm groß - dunkelbraune, kurze Haare - grüne Augen. Bekleidet ist er vermutlich mit einem hellen T-Shirt, einer Jeans in unbekannter Farbe sowie einer Jacke mit Fellrand am Kragen. Außerdem könnte ...

