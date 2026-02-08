PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Warstein (ots)

Der seit dem 07.02.2026 vermisste 34-jährige Marvin R. aus Warstein ist am heutigen Tag unversehrt zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder des Vermissten zu löschen. (RS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 09:48

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person

    Warstein (ots) - Seit dem Abend des 07.02.2026 wird aus der LWL Klinik in Warstein der 34-jährige Marvin R. vermisst. Der Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben: - 190 cm groß - dunkelbraune, kurze Haare - grüne Augen. Bekleidet ist er vermutlich mit einem hellen T-Shirt, einer Jeans in unbekannter Farbe sowie einer Jacke mit Fellrand am Kragen. Außerdem könnte ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:38

    POL-SO: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Lippetal (ots) - Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der B475 und der Zufahrt zum Autohof Strängenbach im Lippetal. Während ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der B475 in Richtung Hamm unterwegs war und an der zum Unfallzeitpunkt ausgeschalteten Ampelanlage seine Fahrt über den Kreuzungsbereich vollzog, beabsichtigte ein 27-jähriger ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 00:47

    POL-SO: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

    Soest (ots) - Am Samstagabend, gegen 20:55 Uhr, kam es an der Niederbergheimer Straße in Soest zu einem Raubüberfall auf eine dortige Tankstelle. Der mit einer schwarzen Pistole bewaffnete Täter betrat die Tankstelle und bedrohte das Kassenpersonal. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Doyenweg. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - männlich - 1,70 bis 1,80 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren