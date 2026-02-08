PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Lippetal (ots)

Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der B475 und der Zufahrt zum Autohof Strängenbach im Lippetal. Während ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der B475 in Richtung Hamm unterwegs war und an der zum Unfallzeitpunkt ausgeschalteten Ampelanlage seine Fahrt über den Kreuzungsbereich vollzog, beabsichtigte ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls aus Ahlen stammt, aus Richtung Hamm kommend im Kreuzungsbereich nach links zum Autohof abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Vorfahrtberechtigten und es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und wurden mit jeweils leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw wurden abgeschleppt und die Feuerwehr reinigte die Straße, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Polizei schätzt die Gesamtsachschadenshöhe auf 50.000 Euro. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

