Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hundeköder auf Grünstreifen ausgelegt

Lippstadt (ots)

Ein Anwohner fand am Mittwochnachmittag (4. Februar) gegen 15:45 Uhr gefährliche Hundeköder im Bereich der Lessingstraße in Lippstadt. Dabei handelte es sich um Fleischwurststücke, die mit Glasscherben präpariert waren. Die Köder lagen auf einem Grünstreifen, der unmittelbar an den Gehweg angrenzt.

Die Polizei entsorgte die Köder und ermittelt nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Hinweise darauf, wer sie dort ausgelegt hat, liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

