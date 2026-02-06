Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto fährt in Schaufenster - Einbrecher erbeuten Kettensägen

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (5. Februar) in das Geschäft der Firma Horstmann Gartentechnik im Warsteiner Weg in Soest eingebrochen. Wie auf Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu sehen ist, fuhr gegen 4:40 Uhr ein dunkles Auto mehrfach rückwärts vor eine Schaufensterscheibe, bis diese herausbrach. Daraufhin stiegen zwei Personen aus dem Pkw aus und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Kettensägen mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Bereich. Nach wenigen Minuten flüchteten die Täter mit dem Auto in unbekannte Richtung.

Bei beiden Personen handelte es sich augenscheinlich um Männer. Einer war komplett hell gekleidet, der andere trug schwarze Oberbekleidung und helle Unterbekleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell