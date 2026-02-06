PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto fährt in Schaufenster - Einbrecher erbeuten Kettensägen

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (5. Februar) in das Geschäft der Firma Horstmann Gartentechnik im Warsteiner Weg in Soest eingebrochen. Wie auf Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu sehen ist, fuhr gegen 4:40 Uhr ein dunkles Auto mehrfach rückwärts vor eine Schaufensterscheibe, bis diese herausbrach. Daraufhin stiegen zwei Personen aus dem Pkw aus und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Kettensägen mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Bereich. Nach wenigen Minuten flüchteten die Täter mit dem Auto in unbekannte Richtung.

Bei beiden Personen handelte es sich augenscheinlich um Männer. Einer war komplett hell gekleidet, der andere trug schwarze Oberbekleidung und helle Unterbekleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 15:37

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Lippstadt (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Joachim R. wird hiermit zurückgenommen. Der 86-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:08

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-Jährigen

    Lippstadt (ots) - Seit dem heutigen Donnerstag wird der 86-jährige Joachim R. aus Lipperbruch vermisst. Herr R. ist aufgrund einer Demenzerkrankung nicht orientiert und hat sich fußläufig aus einem Seniorenheim in der Ringstraße entfernt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Senior bislang nicht aufgefunden werden. Der 86-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:42

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebinnen

    Kreis Soest (ots) - Am 13. August 2025 entwendeten zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige gegen 11:40 Uhr mehrere Kosmetikprodukte aus der Rossmann-Drogerie in Anröchte. Kurz darauf, etwa um 13:20 Uhr, erschienen dieselben Frauen in einer weiteren Rossmann-Filiale in Wickede (Ruhr) und entwendeten ebenfalls mehrere Kosmetikprodukte. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zur Identität der bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren