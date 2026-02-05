POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Lippstadt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Joachim R. wird hiermit zurückgenommen. Der 86-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell