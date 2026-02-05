POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Seit dem heutigen Donnerstag wird der 86-jährige Joachim R. aus Lipperbruch vermisst. Herr R. ist aufgrund einer Demenzerkrankung nicht orientiert und hat sich fußläufig aus einem Seniorenheim in der Ringstraße entfernt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Senior bislang nicht aufgefunden werden. Der 86-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß ...

