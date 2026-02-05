PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Joachim R. wird hiermit zurückgenommen. Der 86-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 15:08

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-Jährigen

    Lippstadt (ots) - Seit dem heutigen Donnerstag wird der 86-jährige Joachim R. aus Lipperbruch vermisst. Herr R. ist aufgrund einer Demenzerkrankung nicht orientiert und hat sich fußläufig aus einem Seniorenheim in der Ringstraße entfernt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Senior bislang nicht aufgefunden werden. Der 86-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:42

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebinnen

    Kreis Soest (ots) - Am 13. August 2025 entwendeten zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige gegen 11:40 Uhr mehrere Kosmetikprodukte aus der Rossmann-Drogerie in Anröchte. Kurz darauf, etwa um 13:20 Uhr, erschienen dieselben Frauen in einer weiteren Rossmann-Filiale in Wickede (Ruhr) und entwendeten ebenfalls mehrere Kosmetikprodukte. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zur Identität der bislang ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:07

    POL-SO: Positives Fazit nach Schwerpunkteinsatz

    Warstein/Rüthen (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch (4. Februar) einen Schwerpunkteinsatz in Warstein und Rüthen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Bekämpfung der Hauptunfallursachen. An mehreren Kontrollstellen, die auch an unfallträchtigen Orten eingerichtet wurden, stellten die eingesetzten Beamte insgesamt 15 Verkehrsverstöße fest. Vier Verkehrsteilnehmer wurden mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren