Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-Jährigen

Lippstadt (ots)

Seit dem heutigen Donnerstag wird der 86-jährige Joachim R. aus Lipperbruch vermisst.

Herr R. ist aufgrund einer Demenzerkrankung nicht orientiert und hat sich fußläufig aus einem Seniorenheim in der Ringstraße entfernt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Senior bislang nicht aufgefunden werden.

Der 86-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß - schlanke Statur - beigefarbener Mantel - graue Hose - graue Schuhe - Gehstock

Da nicht auszuschließen ist, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn R. nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

