POL-SO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Mittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Hammer Weg, etwa in Höhe der Hausnummer 12. Ein 23-jähriger Fußgänger aus Bad Sassendorf war zur Unfallzeit auf dem Geh-/Radweg in Richtung Londonring unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer, den Fußgänger zu umfahren. Dabei kam es zu einer Kollision, bei der der Bad Sassendorfer auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall in Richtung Londonring fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Der flüchtige E-Scooter-Fahrer kann nicht näher beschrieben werden. Der 32-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen sowie jede Polizeidienststelle.

