PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Mittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Hammer Weg, etwa in Höhe der Hausnummer 12. Ein 23-jähriger Fußgänger aus Bad Sassendorf war zur Unfallzeit auf dem Geh-/Radweg in Richtung Londonring unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer, den Fußgänger zu umfahren. Dabei kam es zu einer Kollision, bei der der Bad Sassendorfer auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall in Richtung Londonring fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Der flüchtige E-Scooter-Fahrer kann nicht näher beschrieben werden. Der 32-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen sowie jede Polizeidienststelle.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 07:56

    POL-SO: Auto fährt in Schaufenster - Einbrecher erbeuten Kettensägen

    Soest (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (5. Februar) in das Geschäft der Firma Horstmann Gartentechnik im Warsteiner Weg in Soest eingebrochen. Wie auf Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu sehen ist, fuhr gegen 4:40 Uhr ein dunkles Auto mehrfach rückwärts vor eine Schaufensterscheibe, bis diese herausbrach. Daraufhin stiegen zwei ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:37

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Lippstadt (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Joachim R. wird hiermit zurückgenommen. Der 86-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: 02921 - 9100 ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:08

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-Jährigen

    Lippstadt (ots) - Seit dem heutigen Donnerstag wird der 86-jährige Joachim R. aus Lipperbruch vermisst. Herr R. ist aufgrund einer Demenzerkrankung nicht orientiert und hat sich fußläufig aus einem Seniorenheim in der Ringstraße entfernt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Senior bislang nicht aufgefunden werden. Der 86-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren