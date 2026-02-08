PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:55 Uhr, kam es an der Niederbergheimer Straße in Soest zu einem Raubüberfall auf eine dortige Tankstelle. Der mit einer schwarzen Pistole bewaffnete Täter betrat die Tankstelle und bedrohte das Kassenpersonal. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Doyenweg. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

   - männlich
   - 1,70 bis 1,80 Meter groß
   - schlanke Statur
   - dunkle Jacke
   - graue Hose
   - schwarze Turnschuhe

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die vor, während oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tankstelle gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Soest unter der Telefonnummer 02921/91000, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.(jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

