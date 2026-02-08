Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:55 Uhr, kam es an der Niederbergheimer Straße in Soest zu einem Raubüberfall auf eine dortige Tankstelle. Der mit einer schwarzen Pistole bewaffnete Täter betrat die Tankstelle und bedrohte das Kassenpersonal. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Doyenweg. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- männlich - 1,70 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - dunkle Jacke - graue Hose - schwarze Turnschuhe

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die vor, während oder nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tankstelle gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Soest unter der Telefonnummer 02921/91000, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.(jk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell