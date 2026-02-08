Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person

Warstein (ots)

Seit dem Abend des 07.02.2026 wird aus der LWL Klinik in Warstein der 34-jährige Marvin Radzanowski vermisst. Der Vermisste befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben:

- 190 cm groß - dunkelbraune, kurze Haare - grüne Augen.

Bekleidet ist er vermutlich mit einem hellen T-Shirt, einer Jeans in unbekannter Farbe sowie einer Jacke mit Fellrand am Kragen. Außerdem könnte er einen Rucksack mitführen. Vom Gelände der LWL-Klinik aus ist er bei seiner letzten Sichtung in nördliche Richtung in das dortige Waldgebiet gelaufen.

In der vergangenen Nacht haben bereits umfangreiche Suchmaßnahmen mit Suchhunden und mit Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft stattgefunden.

Sollte eine entsprechende Person gesichtet werden, wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Auch wenn die Person der Polizei aktuell nicht als aggressiv beschrieben wurde, wird nicht empfohlen, die Person selbstständig anzusprechen. Auch Informationen über eventuelle Sichtungen, die schon einige Stunden zurückliegen, können der Polizei helfen, den Suchbereich einzugrenzen und können über den Notruf 110 oder an die Polizeiwache Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 gemeldet werden. (MJ)

