Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher kommen, während Bewohner schlafen

Werl (ots)

Während die Bewohner darin schliefen, wurde in der Nacht zu Samstag (7. Februar) in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Werl eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter drangen zwischen 3 und 7 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag, Goldschmuck, ein Tablet und ein Laptop entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

