Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 22-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (30.01.2026) eine 22 Jahre alte Frau im Bereich der Rostocker Straße sexuell belästigt. Die 22-jährige Frau stieg gegen 00.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Hallschlag aus, als ihr der unbekannte Mann folgte. Im Bereich der Rostocker Straße entblöste sich der Mann plötzlich vor der Frau und zeigte ihr sein Glied. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

