Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch /-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (31.01.2026 bis 01.02.2026) in eine Wohnung an der Liliencronstraße eingebrochen, an der Straifstraße blieb es beim Versuch. An der Straifstraße versuchten die Täter am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, eine Wohnungstür im sechsten Obergeschoss aufzubrechen. Als ein Bewohner die Täter bemerkte, flüchteten sie ohne Beute. Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, leicht übergewichtig, hatte glatte, mittellange Haare und kurz rasierte Seiten. Er trug eine dunkelblaue Bomberjacke und hatte einen Vollbart. Sein Komplize trug graue oder cremefarbene Kleidung. An der Liliencronstraße brachen die Täter am Samstag, zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

