PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch /-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (31.01.2026 bis 01.02.2026) in eine Wohnung an der Liliencronstraße eingebrochen, an der Straifstraße blieb es beim Versuch. An der Straifstraße versuchten die Täter am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, eine Wohnungstür im sechsten Obergeschoss aufzubrechen. Als ein Bewohner die Täter bemerkte, flüchteten sie ohne Beute. Einer der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, leicht übergewichtig, hatte glatte, mittellange Haare und kurz rasierte Seiten. Er trug eine dunkelblaue Bomberjacke und hatte einen Vollbart. Sein Komplize trug graue oder cremefarbene Kleidung. An der Liliencronstraße brachen die Täter am Samstag, zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:58

    POL-S: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte haben zwischen Freitagmorgen (23.01.2026) und Samstagmorgen (24.01.2026) mehrere Kupferkabel von einer Baustelle im Laubeweg gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu der Baustelle und schnitten im dortigen Keller rund 300 Meter Kupferkabel im Wert von zirka 10.000 Euro ab. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:31

    POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden

    Stuttgart-Nord (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagabend (01.02.2026) ist in der Heilbronner Straße ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Ein 23 Jahre alter Lamborghini-Fahrer war gegen 20.30 Uhr in der Heilbronner Straße von Feuerbach in Richtung Pragstraße unterwegs, als er auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Pragsattel aus bislang ungeklärter Ursache ins ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 10:01

    POL-S: Beim Wenden zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Steiermärker Straße haben sich am späten Samstagabend (31.01.2026) insgesamt vier Personen Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Mann fuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem Audi A6 auf dem rechten Fahrstreifen auf der Steiermärker Straße in Richtung Weilimdorf. Er setzte auf Höhe der Bregenzer Straße unvermittelt zum Wenden an und kollidiert mit einem VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren