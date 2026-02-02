POL-S: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Möhringen (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitagmorgen (23.01.2026) und Samstagmorgen (24.01.2026) mehrere Kupferkabel von einer Baustelle im Laubeweg gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu der Baustelle und schnitten im dortigen Keller rund 300 Meter Kupferkabel im Wert von zirka 10.000 Euro ab. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
