Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Pkw entwendet - Polizei sucht Zeugen

Welver-Borgeln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 4.00 Uhr und 5.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bahnhof" in Welver-Borgeln.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Haustür Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere Jacken.

Zudem nahmen die Täter den Fahrzeugschlüssel der Geschädigten an sich und entwendeten anschließend das in der Garage abgestellte Fahrzeug. Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen grauen VW Touran mit dem amtl. Kennzeichen SO-GS 880.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Bahnhof" beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf einer nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

