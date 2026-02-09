Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrolle durch zivile Kräfte - Fahrer unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Fahrzeug festgenommen

Soest (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch zivile Kräfte wurde am Sonntag um 20:45 Uhr auf der Werler Landstraße ein Fahrzeug angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer aus Soest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In dem Fahrzeug befanden sich außerdem ein 22-jähriger Mann aus Soest, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Lippetal, sowie ein 16-jähriges Mädchen aus Soest. Alle Fahrzeuginsassen sind der Polizei bereits hinreichend bekannt.

Das 16-jährige Mädchen gilt seit 2025 als vermisst und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das genutzte Fahrzeug, ein VW Touran, aus einem Diebstahl in der vergangenen Woche aus Welver-Borgeln stammt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

