Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mensa der Sekundarschule

Soest (ots)

Die Mensa der Sekundarschule am Troyesweg in Soest war in der Zeit zwischen Montag (9. Februar), 15 Uhr, und Dienstag (10. Februar), 7:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Darin rissen sie eine Metalljalousie aus der Führung und versuchten, eine weitere Tür aufzuhebeln. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

