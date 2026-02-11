Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Cannabisplantagen in Wohnhaus gefunden - Frau festgenommen

Lippstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest:

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (10. Februar) im Zuge intensiver Ermittlungen ein Wohnhaus an der Dorfstraße in Lippstadt-Benninghausen durchsucht. Beim dem Einsatz, an dem auch Spezialkräfte beteiligt waren, wurden in dem Gebäude zwei professionell betriebene Cannabisplantagen entdeckt, von denen eine bereits abgeerntet war. Eine 23-jährige Frau, die an der Adresse gemeldet ist, wurde festgenommen.

Die Beamten stellten etwa 1200 Cannabispflanzen sowie umfangreiches Equipment zur Aufzucht sicher. Bei der Sicherstellung unterstützte das Technische Hilfswerk die Ermittler. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge sichergestellt. Weil sich am Gebäude auch drei Hunde aufhielten, wurde das Ordnungsamt der Stadt Lippstadt benachrichtigt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wir bitten daher, vorerst von weiteren Presseanfragen abzusehen.

