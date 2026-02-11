Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrerin unter Drogen und ohne Führerschein angehalten - Fahrzeug sichergestellt

Lippstadt (ots)

Eine ganze Reihe von Strafverfahren erwartet eine 37-jährige Frau, die am Dienstag (10. Februar) im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes in Lippstadt mit dem Auto angehalten wurde.

Die Polizei kontrollierte den Verkehr auf der Stirper Straße. Gegen 16:10 Uhr stoppte ein Beamter einen VW Beetle, aus dem ein deutlicher Cannabisgeruch wahrzunehmen war. Am Steuer saß eine 37-jährige Lippstädterin und auf dem Beifahrersitz ihr 18-jähriger Sohn, der angab, im Fahrzeug Cannabis konsumiert zu haben. Da es bei seiner Mutter ebenfalls Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum gab, machten die Beamten einen freiwilligen Drogenvortest, der positiv auf Amphetamin ausfiel. Der 37-Jährigen, die keinen gültigen Führerschein besaß, wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Bei der weiteren Überprüfung des VW Beetle kamen einige weitere Verstöße zum Vorschein: Darin wurde ein als gestohlen gemeldeter Personalausweis gefunden. Die angebrachten LP-Kennzeichen passten darüber hinaus nicht zum Fahrzeug. Zudem waren darauf Zulassungssiegel aus dem Kreis Paderborn aufgebracht. Aufgrund technischer Veränderungen war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Weil die Lippstädterin keinen Eigentumsnachweis über den VW Beetle vorlegen konnte, stellte die Polizei ihn sicher. Gegen die 37-Jährige wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Leider war die Frau nicht die einzige, die unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt wurde. Gegen 13 Uhr hatten Beamte einen 38-jährigen Erwitter und seinen Opel Corsa im Bereich der Lipperoder Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wirkte der Mann sichtlich nervös. Die Beamten bemerkten zudem, dass er glasige und leicht gerötete Augen hatte. Der 38-Jährige gab an, dass er auf Rezept Cannabis konsumiere. Er legte jedoch lediglich ein ungültiges ärztliches Attest vor. Die Polizei untersagte dem Erwitter die Weiterfahrt und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Beim weiteren Schwerpunkteinsatz, der die Bekämpfung der Hauptunfallursachen als primäres Ziel hatte, wurden folgende Verstöße festgestellt:

- zehn Geschwindigkeitsverstöße außerhalb geschlossener Ortschaften, - acht Gurtverstöße, - ein Verstoß gegen die Sicherungspflicht von Kindern, - sechs Handynutzungen am Steuer, - drei sonstige Verkehrsverstöße.

Die Verkehrsteilnehmer nahmen die verstärkte polizeiliche Präsenz überwiegend positiv wahr. Die Beamten nutzten den Einsatz, um zahlreiche Gespräche zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu führen. Die Polizei wird solche Einsätze auch in Zukunft durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreis Soest zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell