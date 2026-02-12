Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonnenbrand

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei in die Borlinghauser Straße gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 02:45 Uhr ein Feuer in Höhe der Hausnummer 39. In der dortigen Einfahrt waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen. Ein Sachschaden am angrenzenden Wohnhaus entstand glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

