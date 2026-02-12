PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonnenbrand

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei in die Borlinghauser Straße gerufen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 02:45 Uhr ein Feuer in Höhe der Hausnummer 39. In der dortigen Einfahrt waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen. Ein Sachschaden am angrenzenden Wohnhaus entstand glücklicherweise nicht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und/oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:01

    POL-SO: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (10. Februar), 16:15 Uhr, und Mittwoch (11. Februar), 7:30 Uhr, kam es zu einem Kabeldiebstahl auf einer Baustelle in der Talstraße in Warstein. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen an zwei Stellen mehrere hundert Meter Kupferkabel. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:49

    POL-SO: Cannabisplantagen in Wohnhaus gefunden - Frau festgenommen

    Lippstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest: Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (10. Februar) im Zuge intensiver Ermittlungen ein Wohnhaus an der Dorfstraße in Lippstadt-Benninghausen durchsucht. Beim dem Einsatz, an dem auch Spezialkräfte beteiligt waren, wurden in dem Gebäude zwei ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:57

    POL-SO: Autofahrerin unter Drogen und ohne Führerschein angehalten - Fahrzeug sichergestellt

    Lippstadt (ots) - Eine ganze Reihe von Strafverfahren erwartet eine 37-jährige Frau, die am Dienstag (10. Februar) im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes in Lippstadt mit dem Auto angehalten wurde. Die Polizei kontrollierte den Verkehr auf der Stirper Straße. Gegen 16:10 Uhr stoppte ein Beamter einen VW Beetle, aus dem ein deutlicher Cannabisgeruch wahrzunehmen war. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren