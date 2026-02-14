Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lippetal (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich am vergangenen Freitag zwei Insassen eines Wohnmobils bei einer Kollision mit einem Bus im Lippetal zu. Um 14.10 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Sommerland in Hovestadt mit ihrem Wohnmobil die Straße Am Rott in südliche Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ihr 55-jähriger Begleiter. Zeitgleich beabsichtigte ein 38-jähriger Schulbusfahrer von der Straße Krimpenland nach links in die Straße Am Rott einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Busfahrer das aus seiner Sicht von rechts kommende Wohnmobil und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Das Wohnmobil war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl die Fahrerin, als auch ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell