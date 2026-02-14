PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lippetal (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich am vergangenen Freitag zwei Insassen eines Wohnmobils bei einer Kollision mit einem Bus im Lippetal zu. Um 14.10 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus Sommerland in Hovestadt mit ihrem Wohnmobil die Straße Am Rott in südliche Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ihr 55-jähriger Begleiter. Zeitgleich beabsichtigte ein 38-jähriger Schulbusfahrer von der Straße Krimpenland nach links in die Straße Am Rott einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Busfahrer das aus seiner Sicht von rechts kommende Wohnmobil und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Das Wohnmobil war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl die Fahrerin, als auch ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. (RS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

