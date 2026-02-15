Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schlägerei vor Gaststätte

Warstein (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2026, wurde die Polizei gegen 03:45 Uhr zu einer größeren Schlägerei in die Hachtorstraße in Warstein gerufen. Vor der dortigen Gaststätte befand sich eine ca. 30-köpfige Personengruppe. Eine unbekannte, männliche Person suchte Streit mit dieser Gruppe. Im weiteren Verlauf sprühte diese gezielt Pfefferspray gegen einzelne Personen und wurde von weiteren unbekannten Personen unterstützt. Der ursprüngliche Streit endete in einer Schlägerei. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Fünf klagten aufgrund des Einsatzes des Pfeffersprays über Augen- und Atemwegsreizungen und eine Person erlitt aufgrund eines Flaschenwurfs eine Prellung an der Stirn. Drei von ihnen wurden zunächst zur weiteren Behandlung Krankenhäusern zugeführt. Die Tatverdächtigten flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (As)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell