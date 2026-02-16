POL-SO: Einbruch in CDU-Parteibüro
Erwitte (ots)
Der Polizei wurde am Sonntagabend (15. Februar) ein Einbruch in das CDU-Parteibüro in der Bahnhofstraße in Erwitte gemeldet. In der Zeit zwischen Mittwoch (11. Februar), 12:30 Uhr, und Freitag (13. Februar), 8:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam eine Kellertür öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet.
Der Staatsschutz wurde über den Sachverhalt informiert. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
