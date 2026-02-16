PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in CDU-Parteibüro

Erwitte (ots)

Der Polizei wurde am Sonntagabend (15. Februar) ein Einbruch in das CDU-Parteibüro in der Bahnhofstraße in Erwitte gemeldet. In der Zeit zwischen Mittwoch (11. Februar), 12:30 Uhr, und Freitag (13. Februar), 8:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam eine Kellertür öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet.

Der Staatsschutz wurde über den Sachverhalt informiert. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 08:08

    POL-SO: Einbruch in Bad Sassendorf

    Bad Sassendorf (ots) - In Bad Sassendorf kam es am Freitag, 13.02.2026 zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses an der Wiesenstraße auf und gelangten so in das Wohnhaus. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:01

    POL-SO: Schlägerei vor Gaststätte

    Warstein (ots) - Am Sonntag, den 15.02.2026, wurde die Polizei gegen 03:45 Uhr zu einer größeren Schlägerei in die Hachtorstraße in Warstein gerufen. Vor der dortigen Gaststätte befand sich eine ca. 30-köpfige Personengruppe. Eine unbekannte, männliche Person suchte Streit mit dieser Gruppe. Im weiteren Verlauf sprühte diese gezielt Pfefferspray gegen einzelne Personen und wurde von weiteren unbekannten Personen ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 08:03

    POL-SO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Werl (ots) - Am Freitag, den 13.02.2026, gegen 19:05 Uhr ereignete sich auf der Westönner Bundesstraße ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Essen befuhr mit seinem Pkw den Heidweg. Im Kreuzungsbereich Heidweg/Westönner Bundesstraße beabsichtigte dieser seine Fahrt in Richtung Westönnen fortzusetzen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 44-jährigen Werlers, welcher die Westönner Bundesstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren