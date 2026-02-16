Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in CDU-Parteibüro

Erwitte (ots)

Der Polizei wurde am Sonntagabend (15. Februar) ein Einbruch in das CDU-Parteibüro in der Bahnhofstraße in Erwitte gemeldet. In der Zeit zwischen Mittwoch (11. Februar), 12:30 Uhr, und Freitag (13. Februar), 8:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam eine Kellertür öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet.

Der Staatsschutz wurde über den Sachverhalt informiert. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell