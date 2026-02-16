Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Autos beschädigt

Soest (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Soest zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos.

In der Zeit zwischen Freitag (13. Februar), 16 Uhr, und Samstag (14. Februar), 15:20 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota Yaris beschädigt, der auf einem Mieterparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus am Ottawa-Weg geparkt war. Auf beiden Fahrzeugseiten wurde der Lack zerkratzt.

Ein weißer Mitsubishi Space Star wurde zwischen Freitag (13. Februar), 17 Uhr, und Samstag (14. Februar), 8 Uhr, in der Thomästraße beschädigt. Der Halter bemerkte, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite fehlte. Die Abdeckung lag auf der Motorhaube des Fahrzeugs.

Zwei weitere Sachbeschädigungen wurden aus dem Opmünder Weg gemeldet. Bei einem grauen Hyundai i20, der im Bereich von Hausnummer 43 geparkt war, wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (12. Februar) und Samstag (14. Februar), 21:30 Uhr. Auch an einem blauen Hyundai i20 wurde der gleiche Spiegel beschädigt. Das Auto war zwischen Freitag (13. Februar), 15:15 Uhr, und Sonntag (15. Februar), 13:30 Uhr, im Bereich von Hausnummer 49 geparkt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

