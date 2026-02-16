PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Autos beschädigt

Soest (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Soest zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos.

In der Zeit zwischen Freitag (13. Februar), 16 Uhr, und Samstag (14. Februar), 15:20 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota Yaris beschädigt, der auf einem Mieterparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus am Ottawa-Weg geparkt war. Auf beiden Fahrzeugseiten wurde der Lack zerkratzt.

Ein weißer Mitsubishi Space Star wurde zwischen Freitag (13. Februar), 17 Uhr, und Samstag (14. Februar), 8 Uhr, in der Thomästraße beschädigt. Der Halter bemerkte, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite fehlte. Die Abdeckung lag auf der Motorhaube des Fahrzeugs.

Zwei weitere Sachbeschädigungen wurden aus dem Opmünder Weg gemeldet. Bei einem grauen Hyundai i20, der im Bereich von Hausnummer 43 geparkt war, wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (12. Februar) und Samstag (14. Februar), 21:30 Uhr. Auch an einem blauen Hyundai i20 wurde der gleiche Spiegel beschädigt. Das Auto war zwischen Freitag (13. Februar), 15:15 Uhr, und Sonntag (15. Februar), 13:30 Uhr, im Bereich von Hausnummer 49 geparkt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:06

    POL-SO: Diebstahl von Münzen aus Waschanlagen in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) an zwei Waschanlagen in Lippstadt, Overhagener Straße, und Lippstadt-Cappel, Beckumer Straße, die Münzbehälter auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:20

    POL-SO: Einbruch in Soest - Schmuck entwendet

    Soest (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, 15.02.2026 zwischen 11:00 Uhr und 20:15 Uhr über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus am Hattroper Weg in Soest. Sie durchwühlten sämtliche Räume, entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:10

    POL-SO: Einbruch in CDU-Parteibüro

    Erwitte (ots) - Der Polizei wurde am Sonntagabend (15. Februar) ein Einbruch in das CDU-Parteibüro in der Bahnhofstraße in Erwitte gemeldet. In der Zeit zwischen Mittwoch (11. Februar), 12:30 Uhr, und Freitag (13. Februar), 8:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam eine Kellertür öffneten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Laptop ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren