Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Münzen aus Waschanlagen in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) an zwei Waschanlagen in Lippstadt, Overhagener Straße, und Lippstadt-Cappel, Beckumer Straße, die Münzbehälter auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

