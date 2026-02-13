PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl aus Fahrzeuganhänger

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (08.02.), 17.00 Uhr und Mittwoch (11.02.), 13.00 Uhr aus einem Anhänger diverse Gegenstände entwendet.

Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände an der Straße Zur Königsbrücke. Die Täter öffneten den Anhänger gewaltsam und entwendeten einen Fernseher der Marke Samsung und sieben Messebaulichtrahmen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 19:00

    POL-ST: Update - Brand eines Hauses, Nachtrag

    Ladbergen (ots) - Am heutigen Donnerstag (12.02.2026) erhielt die Polizei um 14:55 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Zweifamilienhaus an der Grevener Straße zwischen Ladbergen und Schmedehausen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Zimmerbrand im Erdgeschoss festgestellt. Die Anwohner des Hauses hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Da ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 17:40

    POL-ST: Brand eines Hauses, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

    Ladbergen (ots) - Am heutigen Donnerstag (12.02.2026) erhielt die Polizei um 14:55 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Zweifamilienhaus an der Grevener Straße zwischen Ladbergen und Schmedehausen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Zimmerbrand im Erdgeschoss festgestellt. Die Anwohner des Hauses hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Da ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren