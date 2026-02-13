Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Diebstahl aus Fahrzeuganhänger

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (08.02.), 17.00 Uhr und Mittwoch (11.02.), 13.00 Uhr aus einem Anhänger diverse Gegenstände entwendet.

Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt auf einem Firmengelände an der Straße Zur Königsbrücke. Die Täter öffneten den Anhänger gewaltsam und entwendeten einen Fernseher der Marke Samsung und sieben Messebaulichtrahmen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell