POL-ST: Ibbenbüren, Tatverdächtiger nach Raub auf Spielothek ermittelt, weitere Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Raub auf eine Spielothek Ende Oktober 2025 an der Alten Münsterstraße, Ecke Neustraße, hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 30-jährige Mann aus Recke sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann war, wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6151489), am Donnerstag (30.10.25) kurz vor Mitternacht in die Spielothek gegangen. Dort bedrohte er zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer. Er forderte Geld von den beiden Frauen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über die Oststraße und Uphof in Richtung Finanzamt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Kreispolizei Steinfurt führten jetzt zu dem 30-Jährigen, der einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete Untersuchungshaft für den Mann aus Recke an.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Polizei Steinfurt
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

