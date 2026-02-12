Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Schulwegunfall, 7-Jähriger leicht verletzt

Greven (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.02.) ist es gegen 07.40 Uhr zu einem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs Rathausstraße / Münsterstraße gekommen.

Eine 33-jährige Frau aus Greven fuhr mit einem Mercedes-Benz auf der Rathausstraße in Richtung Kreisverkehr. Von dort fuhr sie nach rechts in die Münsterstraße. Zu der Zeit überquerte ein 7-jähriger Junge aus Greven auf dem Weg zur Schule mit seiner Mutter den Zebrastreifen am Kreisverkehr an der Münsterstraße. Der Junge geriet dabei mit einem Fuß unter einen Reifen des Mercedes-Benz. Der Junge verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

