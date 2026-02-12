POL-ST: Rheine, Einbruch in Vereinsheim, Am Getrudenweg

Greven (ots) - Am Mittwoch (11.02.) parkte ein grauer Toyota Yaris in der Zeit von 05.50 Uhr bis 14.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bismarckstraße. In dieser Zeit haben unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeug gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich ...

