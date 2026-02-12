POL-ST: Rheine, Einbruch in Vereinsheim, Am Getrudenweg
Rheine (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (10.02.), 10.00 Uhr und Mittwoch (11.02.), 10.30 Uhr in ein Vereinsheim eines Geflügelzuchtvereins am Getrudenweg, Nähe Elsa-Brändström-Weg, eingebrochen. Um hineinzugelangen haben die Einbrecher den Glaseinsatz einer Eingangstür eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Rheine unter 05971-9384215 entgegen.
