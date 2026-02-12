PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Einbruch in Vereinsheim, Am Getrudenweg

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (10.02.), 10.00 Uhr und Mittwoch (11.02.), 10.30 Uhr in ein Vereinsheim eines Geflügelzuchtvereins am Getrudenweg, Nähe Elsa-Brändström-Weg, eingebrochen. Um hineinzugelangen haben die Einbrecher den Glaseinsatz einer Eingangstür eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Rheine unter 05971-9384215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

