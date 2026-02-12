PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Greven, Seitenscheibe von Auto eingeschlagen, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (11.02.) parkte ein grauer Toyota Yaris in der Zeit von 05.50 Uhr bis 14.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bismarckstraße. In dieser Zeit haben unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeug gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei Greven unter 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

