Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, drei Festnahmen, Nachtrag

Westerkappeln (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6214089), hat die Polizei am Montagabend (09.02.) drei Einbrecher auf frischer Tat stellen und festnehmen können.

Die drei Männer wurden jetzt einem Haftrichter vorgeführt. Der hat für alle die Untersuchungshaft angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

