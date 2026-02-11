Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt-Burgsteinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Ringelnatzstraße eingebrochen, zwischen Hauptmannstraße und Pferdekamp.

Am Dienstag (10.2.) brachen sie in der Zeit zwischen 06.20 Uhr und kurz vor 21.00 Uhr einen Gartenzaun auf. Dann hebelten die Unbekannten die Terrassentür des Hauses auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Es wurde Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags gestohlen.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Steinfurt entgegen: Telefon 02551/15-4115.

