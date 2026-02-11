Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Juweliergeschäft, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Ein unbekannter Mann hat an der Straße Am Brink am frühen Mittwochmorgen (11.02.) gegen 01.20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliers eingeschlagen.

Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen kurz darauf einen Mann, der von dem Geschäft aus mit einem E-Scooter flüchtete. Ob der Täter etwas entwendet hat, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug eine dunkle Winterjacke, eine Jogginghose und dunkle Schuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden deshalb Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Täter geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/9306-4415.

