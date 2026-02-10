Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Hopsten, Verfolgungsfahrt, 33-jähriger vorläufig festgenommen

Zu einer Verfolgungsfahrt ist es am Montag (09.02.) in Ibbenbüren gekommen.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei entdeckte im Bereich Püsselbürener Damm / Am Hedwigsheim einen Opel Corsa, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren und gaben ihm gegen 18.07 Uhr Anhaltesignale, die der Mann missachtete und flüchtete.

Während der anschließenden Verfolgungsfahrt beging der Fahrer diverse Verkehrsverstöße. So missachtete er unter anderem Verkehrszeichen und hielt sich nicht an die jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich bis nach Hopsten. Im Bereich der Rheiner Straße / Ibbenbürener Straße kam durch hinzugezogene Beamte ein Stopp-Stick zum Einsatz. Kurz darauf stoppte der 33-Jährige das Fahrzeug und konnte vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

