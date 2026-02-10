Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall in Ochtrup - 4 Personen verletzt

Steinfurt (ots)

Am 09.02.2026 ist es gegen 23:40 Uhr auf der Gronauer Straße in Ochtrup zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Ochtruper befuhr mit seinem Fiat Panda die Straße Am Hang und beabsichtigte die Gronauer Straße zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen Ochtruperin, die mit ihrem Mercedes in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs war. Der Mercedes war besetzt mit drei Personen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die drei anderen wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfallverursacher konnten die eingesetzten Beamten Atemalkohol feststellen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell