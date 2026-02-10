PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall in Ochtrup - 4 Personen verletzt

Steinfurt (ots)

Am 09.02.2026 ist es gegen 23:40 Uhr auf der Gronauer Straße in Ochtrup zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Ochtruper befuhr mit seinem Fiat Panda die Straße Am Hang und beabsichtigte die Gronauer Straße zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen Ochtruperin, die mit ihrem Mercedes in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs war. Der Mercedes war besetzt mit drei Personen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die drei anderen wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfallverursacher konnten die eingesetzten Beamten Atemalkohol feststellen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:08

    POL-ST: Rheine, Autoräder abmontiert und gestohlen, Hoher Sachschaden

    Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (08.02.), 23.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr haben Unbekannte an mehreren Autos die Räder abmontiert und gestohlen. Die Fahrzeuge, allesamt der Marke Audi, standen alle auf dem Gelände eines Autohauses am Lingener Damm. Nachdem die Räder abmontiert wurden, sind die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt worden. Die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:08

    POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Friseursalon, Zeugen gesucht

    Tecklenburg (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.02.), 11.45 Uhr und Montag (09.02.), 07.20 Uhr in einen Friseursalon an der Ledder Dorfstraße eingestiegen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Salon. Sie durchsuchten in den Räumlichkeiten diverse Schränke und brachen einen Spind auf. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie zwei ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:50

    POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in eine Bäckerei Trinkgeldkasse gestohlen

    Steinfurt (ots) - Zwischen Samstag (07.02.), 17.00 Uhr und Sonntag (08.02.), 06.35 Uhr sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Nordwalder Straße, zwischen Haselstiege und Mauritiusstraße, eingebrochen. Um in die Bäckerei zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Es konnte festgestellt werden, dass mindestens die Trinkgeldkasse mit einem niedrigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren