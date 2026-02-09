Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in eine Bäckerei Trinkgeldkasse gestohlen

Steinfurt (ots)

Zwischen Samstag (07.02.), 17.00 Uhr und Sonntag (08.02.), 06.35 Uhr sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Nordwalder Straße, zwischen Haselstiege und Mauritiusstraße, eingebrochen. Um in die Bäckerei zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Es konnte festgestellt werden, dass mindestens die Trinkgeldkasse mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, die Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115 zu kontaktieren.

