Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, aufgebrochene Autos am Wochenende, Seitenscheiben eingeschlagen

Greven (ots)

Am Wochenende sind zwei Autos aufgebrochen worden.

Am Samstag (07.02.) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr bis 16.10 Uhr war ein grauer Cupra Formentor auf einem Supermarktparkplatz an der Bismarckstraße abgestellt. In dieser Zeit schlugen unbekannte Diebe die Fensterscheibe an der Beifahrertür ein. Gestohlen wurde nichts.

Sonntag (08.02.) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr wurde ein schwarzer Seat Leon am Straßenrand der Anna-Badouin-Straße in Höhe der Hausnummer 14 geparkt. In dieser Zeit wurde ebenfalls die Seitenscheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse gestohlen.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Zudem appelliert die Polizei ausdrücklich: Lassen Sie keine Wertgegenstände - Smartphones, Portemonnaies, Laptops, Tablets etc. - im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum. Taschen jeglicher Art bieten Kriminellen ebenfalls Tatanreize.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell