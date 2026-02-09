PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Einbruch in Bäckerei, Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

In der Nacht von Sonntag (08.02.) auf Montag (09.02.) zwischen 02.30 und 02.40 Uhr sind Bewohner eines Mehrparteienhauses an der Bevergerner Straße durch laute Geräusche geweckt worden. Anschließend stellten sie fest, dass die Bäckerei unter der Wohnung der Zeugen aufgebrochen worden war. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und einen Seiteneingang. Ob etwas aus der Bäckerei gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

