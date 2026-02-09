Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Einbruch in Gaststätte, Diebesgut unbekannt

Hörstel (ots)

Zwischen Freitag (06.02.), 23.40 Uhr und Samstag (07.02.), 08.15 Uhr ist in eine Gaststätte an der Münsterstraße in Birgte, Höhe Riedweg, eingebrochen worden. Ein Fenster neben der Eingangstür wurde von unbekannten Tätern aufgehebelt. So gelangten sie in die Gaststätte. Im Gebäude wurden sämtliche Räume und Möbel durchsucht. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Angaben dazu nimmt die Polizeiwache Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

