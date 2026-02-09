PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Friseursalon, Zeugen gesucht

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.02.), 11.45 Uhr und Montag (09.02.), 07.20 Uhr in einen Friseursalon an der Ledder Dorfstraße eingestiegen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Salon. Sie durchsuchten in den Räumlichkeiten diverse Schränke und brachen einen Spind auf. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie zwei Haarschneidemaschinen der Marke Wella. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Lengerich in Verbindung zu setzen, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

