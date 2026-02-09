Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autoräder abmontiert und gestohlen, Hoher Sachschaden

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (08.02.), 23.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr haben Unbekannte an mehreren Autos die Räder abmontiert und gestohlen. Die Fahrzeuge, allesamt der Marke Audi, standen alle auf dem Gelände eines Autohauses am Lingener Damm. Nachdem die Räder abmontiert wurden, sind die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt worden. Die Pflastersteine sind vorher vom Hof des Autohauses entnommen worden. Der Sachschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971-9384215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell