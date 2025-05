POL-SU: Ein Betrugs-Klassiker: Falsche Bankmitarbeiterin am Telefon - Schaden 11.000 Euro

Troisdorf (ots) - Am Dienstag (29. April) erstattete ein 51 Jahre alter Mann aus Troisdorf-Spich bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Der Inhaber einer Firma gab an, er habe in der vergangenen Woche in seinem Firmenbriefkasten ein Schreiben gefunden, dass vorgeblich von einem Amtsgericht geschickt worden war. Darin wurde der 51-Jährige aufgefordert, knapp 2.000 Euro zu überweisen. Da dem Mann die Zahlungsaufforderung ...

