Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Werkstatt

Rheine (ots)

Zwischen Samstag (07.02.), 13.30 Uhr und Montag (09.02.), 07.45 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Walshagenstraße, nahe des Konrad-Adenauer-Rings eingebrochen.

Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Rolltor. In der Werkstatt sind sämtliche Schränke und Möbel geöffnet und durchsucht worden. Eine weitere verschlossene Tür wurde aufgebrochen. Aus einem Tresor sind eine niedrige dreistellige Bargeldsumme und zwei Elektrogeräte der Firma Bosch gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971-9384215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell