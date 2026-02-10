PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Werkstatt

Rheine (ots)

Zwischen Samstag (07.02.), 13.30 Uhr und Montag (09.02.), 07.45 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Walshagenstraße, nahe des Konrad-Adenauer-Rings eingebrochen.

Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Rolltor. In der Werkstatt sind sämtliche Schränke und Möbel geöffnet und durchsucht worden. Eine weitere verschlossene Tür wurde aufgebrochen. Aus einem Tresor sind eine niedrige dreistellige Bargeldsumme und zwei Elektrogeräte der Firma Bosch gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971-9384215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:09

    POL-ST: Ibbenbüren, Hopsten, Verfolgungsfahrt, 33-jähriger vorläufig festgenommen

    Steinfurt (ots) - Zu einer Verfolgungsfahrt ist es am Montag (09.02.) in Ibbenbüren gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei entdeckte im Bereich Püsselbürener Damm / Am Hedwigsheim einen Opel Corsa, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren und gaben ihm gegen 18.07 Uhr Anhaltesignale, die der Mann ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 05:32

    POL-ST: Verkehrsunfall in Ochtrup - 4 Personen verletzt

    Steinfurt (ots) - Am 09.02.2026 ist es gegen 23:40 Uhr auf der Gronauer Straße in Ochtrup zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Ochtruper befuhr mit seinem Fiat Panda die Straße Am Hang und beabsichtigte die Gronauer Straße zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen Ochtruperin, die mit ihrem Mercedes in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs war. Der Mercedes war ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:08

    POL-ST: Rheine, Autoräder abmontiert und gestohlen, Hoher Sachschaden

    Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (08.02.), 23.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr haben Unbekannte an mehreren Autos die Räder abmontiert und gestohlen. Die Fahrzeuge, allesamt der Marke Audi, standen alle auf dem Gelände eines Autohauses am Lingener Damm. Nachdem die Räder abmontiert wurden, sind die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt worden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren