Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, drei Festnahmen

Westerkappeln (ots)

Die Polizei hat am späten Montagabend (09.02.) drei Einbrecher auf frischer Tat gestellt und festgenommen.

Die Täter waren am Abend in ein Einfamilienhaus an der Schillerstraße eingedrungen. Ein Zeuge hatte gegen 19.25 Uhr die Polizei darüber informiert. Dieser hatte zuvor in dem Haus mehrere unbekannte Personen festgestellt. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin sofort zum Einsatzort und die Beamten umstellten das Haus. Aus dem Gebäudeinneren konnten sie Geräusche hören.

m weiteren Verlauf stellten die Polizeikräfte eine Person auf dem Dach des Einfamilienhauses fest. Diese Person stieg schließlich mit einer Leiter der Feuerwehr vom Dach herunter. Sie wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Täter blieben zunächst im Haus.

Die Beamten durchsuchten das Haus, ein Diensthund war ebenfalls im Einsatz. Zwei weitere Täter hatten sich im Keller verschanzt. Die Polizei holte die Männer aus dem Kellerraum. Dazu mussten die Beamten gemeinsam mit der Feuerwehr eine Tür aufbrechen. Auch diese beiden Personen wurden vorläufig festgenommen.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 28 und 33 Jahre alte Männer mit kosovarischer Staatsangehörigkeit sowie einen 42-jährigen Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit. Alle drei sind ohne festen Wohnsitz.

Der Einsatz der Polizei war gegen 23.30 Uhr abgeschlossen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell