Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen

Rheine (ots)

Ein unbekannter Täter hat aus einem schwarzen Ford Kuga, der an der Schleusenstraße geparkt war, eine Geldbörse gestohlen.

Der Täter schlug am Dienstag (10.02.) gegen 09.00 Uhr die Seitenscheibe des Autos ein. Eine Zeugin hörte ein lautes Geräusch und sah dann jemanden weglaufen. Der Täter trug eine schwarze oder braune Jacke sowie eine Kapuze oder Kappe. Er flüchtete in Richtung Walshagenstraße.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell