PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnenbrände, Zeugen gesucht

Greven (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.02.) auf Mittwoch (11.02.) ist es an der Sachsenstraße zu zwei Mülltonnenbränden gekommen.

Gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei durch die Feuerwehr über den Brand mehrerer Mülltonnen an der Sachsenstraße 8 informiert. Die Tonnen standen bei Eintreffen der Beamten in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Kurz darauf wurde die Polizei erneut über einen Mülltonnenbrand informiert. Gegen 03.15 Uhr standen etwa 300 Meter vom ersten Brand entfernt zwei Restmülltonnen an der Sachsenstraße, Ecke Amsivarianstraße, in Brand. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Der Sachschaden liegt insgesamt geschätzt im hohen dreistelligen Eurobereich. Wie die Mülltonnen in Brand geraten sind, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:02

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Juweliergeschäft, Zeugen gesucht

    Emsdetten (ots) - Ein unbekannter Mann hat an der Straße Am Brink am frühen Mittwochmorgen (11.02.) gegen 01.20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliers eingeschlagen. Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen kurz darauf einen Mann, der von dem Geschäft aus mit einem E-Scooter flüchtete. Ob der Täter etwas entwendet hat, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Unbekannte wird wie folgt ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:53

    POL-ST: Westerkappeln, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, drei Festnahmen

    Westerkappeln (ots) - Die Polizei hat am späten Montagabend (09.02.) drei Einbrecher auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Die Täter waren am Abend in ein Einfamilienhaus an der Schillerstraße eingedrungen. Ein Zeuge hatte gegen 19.25 Uhr die Polizei darüber informiert. Dieser hatte zuvor in dem Haus mehrere unbekannte Personen festgestellt. Mehrere ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:13

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Werkstatt

    Rheine (ots) - Zwischen Samstag (07.02.), 13.30 Uhr und Montag (09.02.), 07.45 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Walshagenstraße, nahe des Konrad-Adenauer-Rings eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Rolltor. In der Werkstatt sind sämtliche Schränke und Möbel geöffnet und durchsucht worden. Eine weitere verschlossene Tür wurde aufgebrochen. Aus einem Tresor sind eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren