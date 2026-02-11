Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnenbrände, Zeugen gesucht

Greven (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.02.) auf Mittwoch (11.02.) ist es an der Sachsenstraße zu zwei Mülltonnenbränden gekommen.

Gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei durch die Feuerwehr über den Brand mehrerer Mülltonnen an der Sachsenstraße 8 informiert. Die Tonnen standen bei Eintreffen der Beamten in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Kurz darauf wurde die Polizei erneut über einen Mülltonnenbrand informiert. Gegen 03.15 Uhr standen etwa 300 Meter vom ersten Brand entfernt zwei Restmülltonnen an der Sachsenstraße, Ecke Amsivarianstraße, in Brand. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Der Sachschaden liegt insgesamt geschätzt im hohen dreistelligen Eurobereich. Wie die Mülltonnen in Brand geraten sind, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

