PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann bricht in Auto ein - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (04.02.26) auf Donnerstag (05.02.26) gegen 02:45 Uhr stieg eine bislang unbekannte männliche Person in ein Auto ein, welches in einer Hofeinfahrt in der Bahnhofstraße in Schifferstadt stand. Das Auto war offensichtlich unverschlossen. Der Vorfall wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Hierauf ist zu erkennen, dass die männliche Person zirka 20 Jahre alt war. Sie trug eine helle Hose, eine helle Jacke, eine dunkle Umhängetasche sowie eine Wollmütze. Im Anschluss entfernte sich die Person fußläufig in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem Auto nichts entwendet. Wer im Bereich der Bahnhofstraße zwischen Rehbachstraße und Zeppelinstraße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise zur Person geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:36

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, kam es beim St.-Guido-Stifts-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen PKW der Marke SEAT und einem Fahrrad. Im Rahmen eines Verkehrsvorgangs stieß das ein 54-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen den PKW eines 22-Jährigen, infolge dessen der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:35

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am gestrigen Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr parkte eine 61-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug, einen schwarzen PKW der Marke Mercedes, auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Petronia-Steiner-Straße. Als sie zurückkam bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrerseite. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW der 61-Jährigen und entfernte sich ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:35

    POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Café - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, dem 28.01.26, 8 Uhr bis Dienstag, dem 03.02.26, 18 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich sich gewaltsam Zugang zu einem Café in der Korngasse zu verschaffen. Dadurch verursachten sie einen Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Café Amalie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren