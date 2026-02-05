Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mann bricht in Auto ein - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (04.02.26) auf Donnerstag (05.02.26) gegen 02:45 Uhr stieg eine bislang unbekannte männliche Person in ein Auto ein, welches in einer Hofeinfahrt in der Bahnhofstraße in Schifferstadt stand. Das Auto war offensichtlich unverschlossen. Der Vorfall wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Hierauf ist zu erkennen, dass die männliche Person zirka 20 Jahre alt war. Sie trug eine helle Hose, eine helle Jacke, eine dunkle Umhängetasche sowie eine Wollmütze. Im Anschluss entfernte sich die Person fußläufig in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem Auto nichts entwendet. Wer im Bereich der Bahnhofstraße zwischen Rehbachstraße und Zeppelinstraße verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise zur Person geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell