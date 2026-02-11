PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, 42-jähriger lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.) ist ein 42-jähriger Wettringer bei einem Verkehrsunfall auf dem Mesumer Damm lebensgefährlich verletzt worden.

Der Wettringer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 08.20 Uhr auf dem Mesumer Damm in Richtung Wettringer Straße. In Höhe der Einmündung mit der Straße Am Heiker geriet sein VW Polo in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr zunächst in den angrenzenden Graben, überschlug sich und landete seitlich liegend auf der Straße.

Der 42-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mesumer Damm war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam kam zum Einsatz. Am VW Polo entstand ein Totalschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 11:13

    POL-ST: Westerkappeln, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, drei Festnahmen, Nachtrag

    Westerkappeln (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6214089), hat die Polizei am Montagabend (09.02.) drei Einbrecher auf frischer Tat stellen und festnehmen können. Die drei Männer wurden jetzt einem Haftrichter vorgeführt. Der hat für alle die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:29

    POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus

    Steinfurt-Burgsteinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Ringelnatzstraße eingebrochen, zwischen Hauptmannstraße und Pferdekamp. Am Dienstag (10.2.) brachen sie in der Zeit zwischen 06.20 Uhr und kurz vor 21.00 Uhr einen Gartenzaun auf. Dann hebelten die Unbekannten die Terrassentür des Hauses auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Es wurde Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:26

    POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen

    Rheine (ots) - Ein unbekannter Täter hat aus einem schwarzen Ford Kuga, der an der Schleusenstraße geparkt war, eine Geldbörse gestohlen. Der Täter schlug am Dienstag (10.02.) gegen 09.00 Uhr die Seitenscheibe des Autos ein. Eine Zeugin hörte ein lautes Geräusch und sah dann jemanden weglaufen. Der Täter trug eine schwarze oder braune Jacke sowie eine Kapuze oder Kappe. Er flüchtete in Richtung Walshagenstraße. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Tat ...

    mehr
