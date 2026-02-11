Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, 42-jähriger lebensgefährlich verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwochmorgen (11.02.) ist ein 42-jähriger Wettringer bei einem Verkehrsunfall auf dem Mesumer Damm lebensgefährlich verletzt worden.

Der Wettringer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 08.20 Uhr auf dem Mesumer Damm in Richtung Wettringer Straße. In Höhe der Einmündung mit der Straße Am Heiker geriet sein VW Polo in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr zunächst in den angrenzenden Graben, überschlug sich und landete seitlich liegend auf der Straße.

Der 42-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mesumer Damm war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam kam zum Einsatz. Am VW Polo entstand ein Totalschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell