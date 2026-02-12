PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus, Täter erbeuten Schmuck

Emsdetten (ots)

Zwischen 14.00 Uhr und 19.15 Uhr sind unbekannte Täter am Mittwoch (11.02.) in ein Einfamilienhaus an der Matthias-Claudius-Straße eingedrungen. Über eine Kellertür verschafften die Einbrecher sich Zugang zum Haus, das sie anschließend nach Diebesgut durchsucht haben. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck. Ob sie darüber hinaus noch weitere Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:21

    POL-ST: Steinfurt, Schwerer Verkehrsunfall, 42-jähriger lebensgefährlich verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Mittwochmorgen (11.02.) ist ein 42-jähriger Wettringer bei einem Verkehrsunfall auf dem Mesumer Damm lebensgefährlich verletzt worden. Der Wettringer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 08.20 Uhr auf dem Mesumer Damm in Richtung Wettringer Straße. In Höhe der Einmündung mit der Straße Am Heiker geriet sein VW Polo in einer leichten ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:13

    POL-ST: Westerkappeln, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, drei Festnahmen, Nachtrag

    Westerkappeln (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6214089), hat die Polizei am Montagabend (09.02.) drei Einbrecher auf frischer Tat stellen und festnehmen können. Die drei Männer wurden jetzt einem Haftrichter vorgeführt. Der hat für alle die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall dauern an. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:29

    POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus

    Steinfurt-Burgsteinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Ringelnatzstraße eingebrochen, zwischen Hauptmannstraße und Pferdekamp. Am Dienstag (10.2.) brachen sie in der Zeit zwischen 06.20 Uhr und kurz vor 21.00 Uhr einen Gartenzaun auf. Dann hebelten die Unbekannten die Terrassentür des Hauses auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Es wurde Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren