Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus, Täter erbeuten Schmuck

Emsdetten (ots)

Zwischen 14.00 Uhr und 19.15 Uhr sind unbekannte Täter am Mittwoch (11.02.) in ein Einfamilienhaus an der Matthias-Claudius-Straße eingedrungen. Über eine Kellertür verschafften die Einbrecher sich Zugang zum Haus, das sie anschließend nach Diebesgut durchsucht haben. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck. Ob sie darüber hinaus noch weitere Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

