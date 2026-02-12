PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Anlage-Betrug im Internet

Ibbenbüren (ots)

Eine 56-jährige Frau hat an Betrüger einen geringen fünfstelligen Euro-Betrag verloren.

Die Frau entdeckte in den sozialen Medien eine Werbeanzeige für eine Investitionsmöglichkeit. Nach einem Telefonat mit der angeblichen Firma investierte die Frau zunächst einen geringen dreistelligen Euro-Betrag. Im weiteren Verlauf erhielt sie von angeblichen Mitarbeitern der Investmentfirma Tipps und die Beträge ihrer Überweisungen steigerten sich.

Als die Frau jetzt erneut einen hohen vierstelligen Betrag online überweisen wollte, erhielt sie zunächst eine Online-Warnmeldung. Später meldete sich noch ein Mitarbeiter ihrer Bank und klärte die Frau auf, dass Sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei warnt vor dieser und anderen Betrugsmaschen. Hinterfragen Sie Werbeanzeigen für Online-Investitionen immer sehr kritisch. Geben Sie nie sensiblen Daten preis und überweisen Sie niemals Geld auf unbekannte Konten. Bei Online-Anlagemöglichkeiten werden oftmals hohe Gewinnversprechen gegeben. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Betrug. Informieren Sie sich deshalb vorab bei Ihnen vertrauten Personen, bei Mitarbeitern Ihrer Hausbank oder bei der Verbraucherzentrale.

Weitere Tipps zum Schutz vor Anlagebetrug gibt es auf der der Website der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

